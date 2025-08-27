Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Pizarra
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Pizarra, Espagne

6 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Pizarra, Espagne
Maison 4 chambres
Pizarra, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 589 m²
Située dans les riches vallées verdoyantes, nichées confortablement entre Alora et Pizarra, …
$3,67M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Pizarra, Espagne
Maison 4 chambres
Pizarra, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 589 m²
Située dans les riches vallées verdoyantes, nichées confortablement entre Alora et Pizarra, …
$3,67M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Pizarra, Espagne
Maison 4 chambres
Pizarra, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 137 m²
Cette finca située en position élevée a une vue impressionnante sur la montagne tout autour.…
$526,903
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
TekceTekce
Maison 4 chambres dans Pizarra, Espagne
Maison 4 chambres
Pizarra, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 589 m²
Située dans les riches vallées verdoyantes, nichées confortablement entre Alora et Pizarra, …
$3,67M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 6 chambres dans Pizarra, Espagne
Maison 6 chambres
Pizarra, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 371 m²
A vendre : une finca espagnole de caractère et authentique à seulement 15 minutes du village…
$526,903
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Pizarra, Espagne
Maison 3 chambres
Pizarra, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Propriété équestre avec vue imprenable sur les montagnes – Alora/Pizarra ZoneNestée dans la …
$531,586
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller