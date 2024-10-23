  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Quartier résidentiel Tresora Villa C

Quartier résidentiel Tresora Villa C

Benahavis, Espagne
depuis
$5,91M
;
20
Laisser une demande
ID: 39513
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 43912873
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
The project is located in La Quinta, in an exclusive gated community with 24-hour access. With a privileged location between the Mediterranean Sea and La Concha Mountain, and with exceptional views, the property offers peace and tranquility. The abundance of natural green spaces in the surrounding area offers peace and tranquility. An ideal location close to all amenities, from luxury shopping, stunning beaches, and world-class golf courses, with Marbella and Puerto Banús just a short drive away. Each of these villas features a unique design and spacious bedrooms, the master with a dressing room and en-suite bathroom. The property also includes four well-designed guest bedrooms, three bathrooms, and one half bathroom, an entertainment room with a bar and TV lounge, a private gym, and a wine cellar. The outdoor kitchen is positioned to make the most of the sunset and, at the same time, prepare your barbecue. Nature is central to La Quinta, with a variety of outdoor activities such as hiking, trekking, and horseback riding available for everyone. All with stunning views of the sea and mountains.

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel BeSeven by Marein
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$4,54M
Quartier résidentiel Alya Mijas Fase 2
Mijas, Espagne
depuis
$605,230
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$409,556
Quartier résidentiel Costa Niza
Velez Malaga, Espagne
depuis
$410,692
Quartier résidentiel Azure Homes
Fuengirola, Espagne
depuis
$244,595
Vous regardez
Quartier résidentiel Tresora Villa C
Benahavis, Espagne
depuis
$5,91M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$476,509
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Espagne
depuis
$312,832
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 88–102 m²
4 objets immobiliers 4
Complexe résidentiel moderne situé à Mil Plameras, parfaitement intégré dans un environnement privilégié, à seulement 750 mètres de l'une des plus belles plages de la Méditerranée. La première phase se compose de 24 appartements de qualité premium de 2 et 3 chambres et de 12 bungalows de 2 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.0
351,534 – 453,922
Apartment 3 chambres
102.0
369,736 – 426,619
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Afficher tout Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$533,115
L'année de construction 2028
Immobiliers dans un Cadre Naturel à Mijas, Malaga Ce complexe résidentiel et golfique élégant, situé à Mijas, dans le quartier de Cerrado del Águila, est niché au cœur de collines vallonnées, à deux pas de la côte méditerranéenne. Son point fort est un parcours de golf 9 trous magnifiquement…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications