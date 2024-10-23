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Quartier résidentiel Oceanic Garden

Mijas, Espagne
depuis
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ID: 39239
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 772541482
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas
  • Adresse
    Calle Acequia del Real

À propos du complexe

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Nouveau développement, situé dans le quartier calme et résidentiel d'El Lagarejo, à Mijas. C'est une occasion unique pour ceux qui recherchent la qualité de vie sur la Costa del Sol, dans un cadre privilégié et à seulement 7 minutes en voiture de la plage. Situé en face du Loma del Real Park, ce développement sécurisé offre 20 maisons de 3 chambres, toutes avec des terrasses spacieuses conçues pour profiter du climat méditerranéen. Les penthouses duplex ont des solariums spacieux, parfaits pour se détendre à l'extérieur, tandis que le rez-de-chaussée dispose de terrasses et jardins privés. Le développement comprend une piscine commune entourée de vastes jardins, offrant un environnement sûr et paisible. En outre, chaque propriété comprend un espace de stationnement et une salle de stockage, offrant un confort supplémentaire. Les intérieurs des maisons sont conçus pour un maximum de confort, avec des cuisines équipées et conduits de climatisation chaude et froide déjà installés. L'emplacement est un point fort, avec un accès facile aux routes principales A7 et AP-7, permettant une connexion rapide aux villes de la Costa del Sol et de Malaga. De plus, vous serez proche de tous les services essentiels tels que les supermarchés, les pharmacies et les centres éducatifs.

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Mijas, Espagne
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