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Quartier résidentiel Zenity Cyan

Estepona, Espagne
depuis
$1,85M
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18
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ID: 39078
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 977701479
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Adresse
    Calle Capri

À propos du complexe

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New Promotion of 8 villas, fully customized, divided on two floors, with its private pool and garden, in addition to its large terrace. The gardens of each villa, up to 100m2, offer you the possibility to make the most of the climate of the Costa del Sol. From the second floor you can enjoy panoramic views of the Mediterranean. In here you will live in an environment with all the services around you, very close to the beach and with excellent communications, you will coexist with the sea and nature, in a unique and exclusive enclave where you will enjoy privileged views and privacy, without renouncing the services offered by an urban environment so close. Very close to your new house you will find the most exclusive beaches of the municipality of Estepona. Located in a sector west of Estepona and 5 minutes drive from the urban center of this municipality on the Costa del Sol. Also has quick access to A7 highway and easy access to Malaga and Gibraltar airports.

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Estepona, Espagne
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