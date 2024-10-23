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Quartier résidentiel ELYSEA SUITES

Mijas, Espagne
depuis
$1,20M
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ID: 39014
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 784062526
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas

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Elysea Suites is a boutique development of 22 2 and 3 bedroom apartments in Mijas Costa. With exquisite Mediterranean views and excellent communal areas, this development is ideal for those who appreciate the small pleasures of outdoor living.

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Mijas, Espagne
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