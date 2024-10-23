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Quartier résidentiel Almazara Views

Mijas, Espagne
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ID: 38904
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 141112007
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas
  • Adresse
    Calle Istan

À propos du complexe

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La nouvelle station comprend 7 petits noyaux résidentiels avec appartements et maisons jumelées nichées sur le flanc de la montagne. Le nouveau développement est relié par de larges routes avec des trottoirs, des jardins paysagers, un parking pour les visiteurs et des sentiers ruraux parmi les zones forestières afin que vous puissiez vous détendre en accord avec la nature. Une expérience résidentielle unique sur la Costa del Sol. ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES est atteint par le développement exclusif Marbellí de Nueva Andalucía jusqu'au village d'Istán, avec accès en seulement 10 minutes en voiture aux écoles internationales, l'Académie Manolo Santana Tennis, les meilleurs terrains de golf, centres commerciaux et de loisirs ainsi que les plages incroyables du Golden Mile. ALMAZARA VIEWS est le deuxième projet en vente, comprenant 23 maisons de ville exclusives avec la meilleure vue panoramique dans la partie la plus haute du développement. Toutes les maisons ont une vue dégagée avec un aspect sud-est vers la baie de Marbella et Gibraltar. Les maisons sont livrées entièrement équipées, avec des finitions de marque premium, prêtes à emménager. Ils disposent également d'un parking souterrain et d'un débarras. La construction est en cours et les maisons devraient être prêtes en novembre 2023.

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Mijas, Espagne
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