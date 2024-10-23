Quartier résidentiel Almazara Views

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
La nouvelle station comprend 7 petits noyaux résidentiels avec appartements et maisons jumelées nichées sur le flanc de la montagne.
Le nouveau développement est relié par de larges routes avec des trottoirs, des jardins paysagers, un parking pour les visiteurs et des sentiers ruraux parmi les zones forestières afin que vous puissiez vous détendre en accord avec la nature. Une expérience résidentielle unique sur la Costa del Sol.
ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES est atteint par le développement exclusif Marbellí de Nueva Andalucía jusqu'au village d'Istán, avec accès en seulement 10 minutes en voiture aux écoles internationales, l'Académie Manolo Santana Tennis, les meilleurs terrains de golf, centres commerciaux et de loisirs ainsi que les plages incroyables du Golden Mile.
ALMAZARA VIEWS est le deuxième projet en vente, comprenant 23 maisons de ville exclusives avec la meilleure vue panoramique dans la partie la plus haute du développement.
Toutes les maisons ont une vue dégagée avec un aspect sud-est vers la baie de Marbella et Gibraltar.
Les maisons sont livrées entièrement équipées, avec des finitions de marque premium, prêtes à emménager. Ils disposent également d'un parking souterrain et d'un débarras.
La construction est en cours et les maisons devraient être prêtes en novembre 2023.
Localisation sur la carte
Mijas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour