  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga

Benahavis, Espagne
depuis
$2,79M
;
22
ID: 33157
Dernière actualisation: 10/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Économes en Énergie Dans le Country Club à Benahavis

Benahavis est un lieu naturel qui offre des vues pittoresques entre les célèbres Marbella, Ronda et Estepona. La région est très proche de la plage, à environ 7 km.

Les appartements économes en énergie sont situés dans une résidence respectueuse de l'environnement, à quelques minutes des plages de sable. Ils se trouvent également à 15 minutes de Puerto Banus, 45 minutes de l'aéroport de Malaga et près d'une heure du centre-ville de Malaga.

Le projet respectueux mentionné ci-dessus est le Country Club sur un grand terrain de 200 hectares. Les appartements à Benahavis sont situés dans ce projet et se trouvent en face d'un lac artificiel. Dans le Country Club, il y a des activités telles que le canoë, le surf, le vélo aquatique, un terrain de golf, des courts de tennis professionnels, des courts de paddle, etc. En plus de ces équipements, il y a une piscine commune et un centre de bien-être comprenant un centre sportif entièrement équipé, un spa, un sauna, des salles de massage et un club pour enfants.

Les appartements sont conçus pour favoriser la durabilité et sont candidats au certificat BREEAM qui évalue l'efficacité énergétique.

Les appartements sont équipés de cuisines entièrement équipées, de systèmes de domotique, de climatisation et de chauffage au sol. De plus, il est possible d'ajouter des équipements tels qu'une piscine, un sauna, un bain turc et un barbecue moyennant un supplément.


AGP-00720

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne
Éducation
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

