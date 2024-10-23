  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuengirola
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$818,174
;
37
Laisser une demande
ID: 27926
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Dans une Résidence Exceptionnelle Dans une Zone Prestigieuse à Fuengirola

Les appartements sont situés à Fuengirola, une station touristique située entre les autres villes célèbres de Benalmadena et Mijas. Fuengirola abrite toutes les commodités telles que des bars, des centres sportifs, des boîtes de nuit et des restaurants.

Les appartements à vendre à Fuengirola sont situés dans une zone limitrophe de Benalmadena. Ils se trouvent également à 15 minutes de l'aéroport de Malaga.

Les appartements luxueux sont situés dans une résidence composée d'appartements de 2 et 3 chambres. La résidence offre des vues uniques sur la mer grâce à sa localisation sur une colline. Elle comprend des jardins communs, une piscine extérieure, un club sportif avec des piscines, des courts de tennis et un SPA avec des piscines intérieures chauffées.

Les appartements sont conçus selon un concept d'espace ouvert qui maximise les avantages de la lumière naturelle.


AGP-00623

Localisation sur la carte

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Benijofar, Espagne
depuis
$267,071
Immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Casares, Espagne
depuis
$540,348
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$517,980
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$476,777
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$812,287
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$818,174
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$376,713
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$1,06M
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Afficher tout Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$417,916
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications