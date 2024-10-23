Villa Villa de 5 chambres avec piscine et solarium à Villamartin Orihuela

Spacieuse villa avec piscine, sous-sol et solarium à Villamartin

Villamartin, un quartier d'Alicante situé sur la Costa Blanca sud, est un quartier prisé, réputé pour ses parcours de golf, ses plages méditerranéennes et son style de vie décontracté. Le quartier offre un mélange de rues résidentielles tranquilles, de places animées et de nombreux restaurants, boutiques et services. Son climat doux et son environnement soigné en font un lieu idéal pour une résidence principale ou secondaire.

Depuis la villa à vendre à Villamartin, en Espagne, les commodités du quotidien sont facilement accessibles : le supermarché le plus proche est à 600 m, le golf de Villamartin à 2,1 km, le centre commercial La Zenia Boulevard à 3,8 km, la plage Playa Flamenca à 5,1 km, le centre-ville de Torrevieja à 10,4 km, le golf et country club Las Colinas à 11,2 km, l'aéroport de Murcie San Javier à 32,9 km et l'aéroport d'Alicante à environ 52,7 km.

Situé sur un vaste terrain avec piscine privée et verdure luxuriante, le projet se situe dans un quartier résidentiel paisible. Ses caractéristiques extérieures sont conçues pour une vie familiale confortable, complétées par des espaces verts à proximité et des liaisons routières pratiques vers les villes environnantes et les zones côtières.

Dans cette élégante villa de 5 chambres, le rez-de-chaussée s'ouvre sur un séjour lumineux avec coin repas et cuisine américaine entièrement équipée. Chacune des trois chambres spacieuses bénéficie d'un accès direct à sa propre salle de bain. Au sous-sol, deux chambres supplémentaires, une buanderie et un grand séjour ouvert. Un solarium privé offrant une vue panoramique est également à votre disposition, idéal pour se détendre et recevoir.

ALC-01112