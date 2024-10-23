Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga

  1. Realting.com
Malaga, Espagne
depuis
$368,472
;
19
ID: 27615
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Malaga Costa del Sol
  • Ville
    Malaga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements exclusifs avec piscine sur le toit dans le centre historique de Malaga

Le centre historique de Malaga est l'un des quartiers les plus dynamiques du sud de l'Espagne, où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Ici, les ruelles étroites regorgeant de charmants cafés, d'authentiques bars à tapas et de boutiques s'ouvrent sur de grandes places bordées de monuments historiques, de musées et d'attractions culturelles. Vivre dans ce quartier, c'est être baigné au quotidien par l'histoire, l'art et l'atmosphère méditerranéenne.

Les appartements à vendre à Malaga se distinguent par leur emplacement privilégié. Depuis le complexe, la plage de sable doré de La Malagueta est à seulement 1 km, tandis que l'aéroport de Malaga est à 9 km. Pour ceux qui apprécient le glamour de la Costa del Sol, Puerto Banús est à 54 km et Marbella à 47 km, offrant un accès facile à la vie urbaine locale et aux destinations côtières exclusives.

Les espaces communs ont été conçus pour allier détente et loisirs. Les toits des immeubles sont agrémentés de piscines, de terrasses ensoleillées et d'espaces détente où les résidents peuvent se détendre tout en profitant d'une vue panoramique sur la ville. Le projet comprend également des espaces paysagers et un parking souterrain privé, apportant confort et praticité au quotidien.

À l'intérieur, les appartements allient design contemporain et atmosphère chaleureuse et accueillante. De grandes fenêtres et des espaces ouverts baignent chaque logement de lumière naturelle, tandis que des finitions haut de gamme et des cuisines modernes créent un environnement fonctionnel et élégant. De spacieuses terrasses et balcons prolongent les espaces de vie extérieurs, profitant ainsi pleinement du climat andalou.


Localisation sur la carte

Malaga, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$328,447
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$373,181
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$705,160
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$289,598
