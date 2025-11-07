Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Murcie, Espagne

104 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Murcie, Espagne
Penthouse 2 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
2 and 3 Bedroom Homes with Pool in Murcia These homes are located in a calm residential zone…
$293,277
Penthouse 3 chambres dans Murcie, Espagne
Penthouse 3 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
2 and 3 Bedroom Homes with Pool in Murcia These homes are located in a calm residential zone…
$351,932
Penthouse 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Situé dans la charmante localité de Los Alcázares, ce complexe résidentiel offre une variété…
$368,034
Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Situé dans la charmante localité de Los Alcázares, ce complexe résidentiel offre une variété…
$465,793
Penthouse 2 chambres dans Carthagène, Espagne
Penthouse 2 chambres
Carthagène, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
COMPLEXE RÉSIDENTIEL NEUF À MAR DE CRISTAL Ce nouveau complexe résidentiel moderne d'appar…
$382,379
Penthouse 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Situé dans la charmante ville de Los Alcázares, cet ensemble résidentiel exclusif offre une …
$428,844
Estate Service 24Estate Service 24
Penthouse 2 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 2 chambres
Aguilas, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL À AGUILAS Nouveau complexe résidentiel exclusif d'appartements…
$349,435
Penthouse 3 chambres dans San Javier, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Javier, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Située dans la charmante localité de San Javier, cette résidence offre une opportunité uniqu…
$1,09M
Penthouse 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Appartements 2 chambres élégants avec piscines privées à San Pedro del Pinatar San Pedro del…
$342,985
Atlas PropertyAtlas Property
Penthouse 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Situé dans la charmante commune de Los Alcázares, ce complexe résidentiel offre une sélectio…
$405,262
Penthouse 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Situé dans la charmante localité de San Pedro del Pinatar, ce complexe résidentiel offre une…
$388,889
Penthouse 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Penthouse 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Situé dans la charmante localité de Torre-Pacheco, ce complexe résidentiel offre une sélecti…
$614,280
Penthouse 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Située dans la charmante commune de San Pedro del Pinatar, cette résidence offre une sélecti…
$429,648
Penthouse 3 chambres dans San Javier, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Javier, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Situé dans la zone exclusive de La Manga del Mar Menor, ce complexe résidentiel offre une sé…
$592,217
Penthouse 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Chambres 3
Surface 83 m²
Achetez ce deuxième appartement directement auprès du propriétaire, ce tout nouveau penthous…
$463,603
Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL PRÈS DU GOLF LA SERENA, LOS ALCAZARES Ce magnifique complexe s…
$462,414
Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
2-3 Bedroom Apartments with Panoramic Golf & Lake Views in Los Alcázares These apartments ar…
$524,119
Penthouse 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Située dans la charmante commune de Torre-Pacheco, cette résidence offre une sélection exclu…
$212,501
Penthouse 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nouvelle construction résidentielle en première ligne du golf La Serena à Los Alcázares App…
$434,147
Penthouse 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Situé dans la charmante ville de Los Alcázares, cet ensemble résidentiel exclusif offre une …
$428,844
Penthouse 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Penthouse 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Appartements 2 et 3 Chambres avec Jardin ou Solarium à Murcie Condado de Alhama est un compl…
$333,061
Penthouse 3 chambres dans Carthagène, Espagne
Penthouse 3 chambres
Carthagène, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Nombre d'étages 3
2, 3 chambres Appartements élégants avec piscine communautaire à Cartagena, Murcie Les appar…
$756,815
Penthouse 3 chambres dans San Javier, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Javier, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL À LA MANGA Ce nouveau complexe résidentiel est situé dans un …
$597,151
Penthouse 3 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 3 chambres
Aguilas, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
LA TRANQUILLITÉ DE LA MER DANS VOTRE MAISON !!! Appartements 1, 2 et 3 chambres, penthouse…
$677,818
Penthouse 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Penthouse 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Appartements élégants de 2 et 3 chambres près des installations à Torre-Pacheco Murcia Les a…
$274,286
Penthouse 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
2 Bedroom Modern Apartments with Pool in San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar, locate…
$429,381
Penthouse 3 chambres dans San Javier, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Javier, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 93 m2.Solarium: 85 m2.New Build.There is communal pool, centra…
$212,611
Penthouse 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
NOUVELLE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DE PREMIÈRE LIGNE À SAN PEDRO DEL PINATAR Nichée le lon…
$435,323
Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
2, 3 Bedroom Apartments with Roof Terraces or Private Gardens in Los Alcázares Located on th…
$509,711
Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Appartements touristiques avec licence de location à Los Narejos, Los Alcázares Situation p…
$491,564
Caractéristiques des propriétés en Murcie, Espagne

