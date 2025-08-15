Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Minorque
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Minorque, Espagne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Minorque, Espagne
Appartement
Minorque, Espagne
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Découvrez le charme de la vie côtière grâce à nos appartements modernes de deux et trois cha…
$286,158
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Minorque, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller