  Espagne
  Los Cristianos
  Commercial
  Entreprise établie

Entreprise à vendre en Los Cristianos, Espagne

Entreprise établie dans Arona, Espagne
Entreprise établie
Arona, Espagne
Chambres -1
Nombre de salles de bains -1
Un bar Tapas situé à Las Americas. Le bar est entièrement équipé avec tout le nécessaire pou…
$174,361
Entreprise établie dans Arona, Espagne
Entreprise établie
Arona, Espagne
Chambres -1
Nombre de salles de bains -1
Bar Exclusif à vendre à Los Cristianos. Cette merveilleuse et rare opportunité est venue sur…
$406,843
Entreprise établie 300 m² dans Arona, Espagne
Entreprise établie 300 m²
Arona, Espagne
Chambres -1
Nombre de salles de bains -1
Surface 300 m²
Minimarché à bail avec 300 m2 intérieur est transféré à Los Cristianos avec une licence à em…
$69,745
Entreprise établie 300 m² dans Arona, Espagne
Entreprise établie 300 m²
Arona, Espagne
Chambres -1
Nombre de salles de bains -1
Surface 300 m²
Lupain Properties sont ravis d'offrir cette fantastique opportunité d'affaires d'un restaura…
$416,657
Entreprise établie 45 m² dans Arona, Espagne
Entreprise établie 45 m²
Arona, Espagne
Chambres -1
Nombre de salles de bains -1
Surface 45 m²
Un bar très populaire, confortable, magnifiquement entretenu situé dans un emplacement privi…
$203,422
Entreprise établie dans Arona, Espagne
Entreprise établie
Arona, Espagne
Chambres -1
Nombre de salles de bains -1
Un café haut de gamme situé au cœur de Los Cristianos. Le café est entièrement équipé avec t…
$69,745
