Nouveaux bâtiments à vendre en Los Alcazares

appartements
1
Complexe résidentiel Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Espagne
depuis
$370,155
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 85–112 m²
4 objets immobiliers 4
Les résidents peuvent profiter de la piscine commune et des jardins aménagés créés pour la détente. Jardins privés, décorés d'herbe artificielle, complètent harmonieusement chaque villa.Pour votre confort, il y a un parking souterrain avec une pré-installation pour recharger les véhicules él…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
85.0 – 101.0
373,482 – 408,496
Maison
103.0 – 112.0
500,699 – 570,727
Agence
EspanaTour
