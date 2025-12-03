Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Alta
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en la Marina Alta, Espagne

propriété commerciale
7
2 propriétés total trouvé
Operating Hotel Spain | First line to the sea dans Javea, Espagne
Operating Hotel Spain | First line to the sea
Javea, Espagne
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 4
Un hôtel 4 étoiles entièrement opérationnel situé directement sur la plage !!! Espagne, Cost…
$15,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Hôtel 14 161 m² dans Calp, Espagne
Hôtel 14 161 m²
Calp, Espagne
Chambres 194
Surface 14 161 m²
Il est situé à moins de 200 m2 de la plage et de la marina. Cet hôtel est un style moderne, …
$18,54M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller