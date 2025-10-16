Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Gérone, Espagne

2 propriétés total trouvé
Hôtel dans Platja dAro, Espagne
Hôtel
Platja dAro, Espagne
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Hôtel 1 600 m² dans Lloret de Mar, Espagne
Hôtel 1 600 m²
Lloret de Mar, Espagne
Chambres 50
Nombre de salles de bains 50
Surface 1 600 m²
Hôtel familial * Ouvert pour la première fois en 1970. Cet hôtel * est en bon état. La super…
$1,31M
