Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Elx Elche
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Elx Elche, Espagne

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans la Marina, Espagne
Maison de ville 3 chambres
la Marina, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 143 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 143 m2.Plot size: 387 m2.Solarium: 58 m2, terrace: 54 m2.New Bu…
$596,613
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Elx Elche, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller