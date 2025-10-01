Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. El Rosario
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en El Rosario, Espagne

4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Las Rosas, Espagne
Villa 4 chambres
Las Rosas, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Las Rosas, Espagne
Villa 4 chambres
Las Rosas, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Las Rosas, Espagne
Villa 4 chambres
Las Rosas, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Villa 5 chambres dans Las Rosas, Espagne
Villa 5 chambres
Las Rosas, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Magnifique villa avec vue imprenable sur la mer. La villa dispose de 5 chambres et 4 salles …
$3,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en El Rosario, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller