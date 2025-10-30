Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Vega Baja del Segura
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Vega Baja del Segura, Espagne

Torrevieja
1218
Orihuela
935
Pilar de la Horadada
523
Guardamar del Segura
444
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 45 m²
Sol 5/5
For sale penthouse 5/5 floor. In the center of Torrevieja, with windows facing the lunch dir…
$131,813
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
