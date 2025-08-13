Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Cartama
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Cartama, Espagne

16 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 4 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 151 m²
Grande maison de 4 chambres à CartamaSituée dans le centre de Cartama et toutes ses commodit…
$408,084
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 2 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Maison de campagne de charme à vendre à CártamaMaison de campagne à vendre à Cártama, située…
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 4 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 151 m²
Grande maison de 4 chambres à CartamaSituée dans le centre de Cartama et toutes ses commodit…
$408,084
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
TekceTekce
Maison 4 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 4 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 151 m²
Grande maison de 4 chambres à CartamaSituée dans le centre de Cartama et toutes ses commodit…
$408,084
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
A vendre une magnifique maison de campagne ! A seulement 1,5 km du centre-ville. Commencez l…
$402,254
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Une occasion fabuleuse de trouver une belle finca avec des vues incroyables situé à Cártama …
$407,501
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Une occasion fabuleuse de trouver une belle finca avec des vues incroyables situé à Cártama …
$407,501
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 2 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Maison de campagne de charme à vendre à CártamaMaison de campagne à vendre à Cártama, située…
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Maison jumelée, Estacion de Cartama, Costa del Sol.3 Chambres, 3 Salles de bains, Construit …
$473,036
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 5 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 5 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Malaga Intérieur5 Chambres, 4 Salles de bains, Constru…
$496,396
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
A vendre une magnifique maison de campagne ! A seulement 1,5 km du centre-ville. Commencez l…
$402,254
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Maison jumelée, Estacion de Cartama, Costa del Sol.3 Chambres, 3 Salles de bains, Construit …
$473,036
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 5 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 5 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Malaga Intérieur5 Chambres, 4 Salles de bains, Constru…
$496,396
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
A vendre une magnifique maison de campagne ! A seulement 1,5 km du centre-ville. Commencez l…
$402,254
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 2 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Maison de campagne de charme à vendre à CártamaMaison de campagne à vendre à Cártama, située…
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 3 chambres dans Cartama, Espagne
Maison 3 chambres
Cartama, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Une occasion fabuleuse de trouver une belle finca avec des vues incroyables situé à Cártama …
$407,501
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller