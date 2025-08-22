Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Carthagène
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Carthagène, Espagne

Maison de ville 3 chambres dans Carthagène, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Carthagène, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Complexe de 10 villas jumelées avec piscine privée, jardin, terrasse et un grand solarium av…
$418,879
