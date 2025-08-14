Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Archidona, Espagne

6 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Archidona, Espagne
Maison 6 chambres
Archidona, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
PARADISE EN ESPAGNE DU SUDDans le coeur de l'Espagne méridionale, l'Andalousie, Malaga (Arch…
$7,03M
Maison 8 chambres dans Archidona, Espagne
Maison 8 chambres
Archidona, Espagne
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Magnifique maison (petit palais) dans l'emplacement privilégié d'Archidona, près de la Plaza…
$418,577
