  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Alora
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Alora, Espagne

9 propriétés total trouvé
Maison 14 chambres dans El Puente, Espagne
Maison 14 chambres
El Puente, Espagne
Chambres 14
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 085 m²
Propriété d'investissement unique au coeur d'Alora - idéale pour une utilisation touristique…
$573,739
Maison 4 chambres dans El Puente, Espagne
Maison 4 chambres
El Puente, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 362 m²
Maison de ville unique avec Panoramique Vue au coeur de ÁloraSituée dans le charmant centre …
$467,187
Maison 2 chambres dans El Puente, Espagne
Maison 2 chambres
El Puente, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 176 m²
Maison individuelle à Álora, l'un des villages les plus charmants de l'intérieur de Malaga. …
$378,935
