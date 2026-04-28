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Villas à vendre en Nova Gorica, Slovénie

2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Nova Gorica, Slovénie
Villa 5 chambres
Nova Gorica, Slovénie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 530 m²
Nombre d'étages 4
A vendre est une villa exceptionnelle, représentative dans un endroit paisible à la périphér…
$1,61M
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AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 3 chambres dans Lokovec, Slovénie
Villa 3 chambres
Lokovec, Slovénie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 3
Dans le village pittoresque de Lokovec, à quelques pas de Nova Gorica, se trouve cette maiso…
$875,435
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