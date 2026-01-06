Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Ljubljana
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Ljubljana, Slovénie

Attique Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Penthouse dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
TWO MODERN APARTMENTS  - SEARCHABLE LOCATION Location: Ljubljana-Bežigrad   Year bu…
$2,18M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Penthouse dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
ABOVE-STANDARD APARTMENTS - SEARCHABLE LOCATION Location: Ljubljana-Bežigrad   Year…
$1,93M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Penthouse dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Surface 205 m²
ABOVE-STANDARD APARTMENT - SEARCHABLE LOCATION Location: Ljubljana-Bežigrad   Year …
$1,44M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MILARO d.o.o.
Langues
English
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ljubljana, Slovénie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller