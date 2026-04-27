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Propriétées résidentielles à vendre en Bohinj, Slovénie

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Bohinjska Bistrica, Slovénie
Maison 4 chambres
Bohinjska Bistrica, Slovénie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 213 m²
Dans un endroit calme, nous vendons une belle maison Kager, plus récente, indépendante avec …
$674,981
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AGENCIJA Elite
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Maison 2 chambres dans Koprivnik v Bohinju, Slovénie
Maison 2 chambres
Koprivnik v Bohinju, Slovénie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 131 m²
Dans l'un des environnements naturels les plus beaux et les plus protégés de Slovénie, dans …
$804,181
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