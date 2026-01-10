  1. Realting.com
  2. Seychelles
  3. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Seychelles

Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Afficher tout Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seychelles
depuis
$750,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 310–450 m²
2 objets immobiliers 2
Notre village de chalets est situé au sommet d'une colline, qui offre une vue panoramique sur l'océan et la jungle. Au total, le village compte 31 villas d'une superficie de 320 à 450 m2, situées sur des parcelles de 6 à 20 acres. Toutes les villas sont proposées avec une finition design et …
Développeur
Kensington Construction
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Kensington Construction
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Sur la carte
Realting.com
Aller