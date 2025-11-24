Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova

Notre village de chalets est situé au sommet d'une colline, qui offre une vue panoramique sur l'océan et la jungle. Au total, le village compte 31 villas d'une superficie de 320 à 450 m2, situées sur des parcelles de 6 à 20 acres. Toutes les villas sont proposées avec une finition design et une cuisine installée.

Dans le village d'Empathia Village, toute l'infrastructure nécessaire à une vie confortable est créée : un magasin, un restaurant, un centre de remise en forme.

Lors de l'achat, vous bénéficiez du droit de propriété (en franchise) de la maison et du terrain, ainsi que d'un permis de séjour aux Seychelles. Pour le paiement, nous offrons des versements. La date d'achèvement du projet est 2027.