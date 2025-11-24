  1. Realting.com
  2. Seychelles
  3. Baie Lazare
  4. Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova

Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova

Baie Lazare, Seychelles
depuis
$750,000
T.V.A.
;
7
Laisser une demande
ID: 32903
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Seychelles
  • Village
    Baie Lazare

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Notre village de chalets est situé au sommet d'une colline, qui offre une vue panoramique sur l'océan et la jungle. Au total, le village compte 31 villas d'une superficie de 320 à 450 m2, situées sur des parcelles de 6 à 20 acres. Toutes les villas sont proposées avec une finition design et une cuisine installée.

Dans le village d'Empathia Village, toute l'infrastructure nécessaire à une vie confortable est créée : un magasin, un restaurant, un centre de remise en forme.

Lors de l'achat, vous bénéficiez du droit de propriété (en franchise) de la maison et du terrain, ainsi que d'un permis de séjour aux Seychelles. Pour le paiement, nous offrons des versements. La date d'achèvement du projet est 2027.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison
Surface, m² 310.0 – 450.0
Prix ​​par m², USD 2,419 – 4,667
Prix ​​de l'appartement, USD 750,000 – 2,10M

Localisation sur la carte

Baie Lazare, Seychelles

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Village de chalets Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seychelles
depuis
$750,000
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Aucun complexe similaire en Seychelles n'a été trouvé. Utiliser la recherche étendue
Realting.com
Aller