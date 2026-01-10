Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Seychelles
  3. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Seychelles

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Baie Lazare, Seychelles
Maison 3 chambres
Baie Lazare, Seychelles
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 310 m²
Nombre d'étages 1
Notre village de chalets est situé au sommet d'une colline, qui offre une vue panoramique su…
$750,000
T.V.A.
Développeur
Kensington Construction
Langues
English, Русский
Maison 3 chambres dans Baie Lazare, Seychelles
Maison 3 chambres
Baie Lazare, Seychelles
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
Notre village de chalets est situé au sommet d'une colline, qui offre une vue panoramique su…
$2,10M
T.V.A.
Développeur
Kensington Construction
Langues
English, Русский
