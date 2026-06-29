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Complexe résidentiel Leksus

Ville de Belgrade, Serbie
depuis
$130,582
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ID: 3795
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Serbie
  • État
    Serbie centrale
  • Région
    Ville de Belgrade
  • Adresse
    Jurija Gagarina, 151 g

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

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Quartier Novi Beograd. La zone d'élite de Bejan est située près de la ville, dans la prestigieuse base aérienne de Belgrade, à une minute de l'autoroute, à 7 km du centre-ville et à 10 minutes de l'aéroport Nikola Tesla. Complexe résidentiel et commercial sur la crache de Bezhanye d'une superficie de 65 000 m2. - 280 logements, 500 places de stationnement avec une estimation des niveaux souterrains, 5500 m2 de locaux à bureaux, appartements de 32-220 m2, 48 lieux multifonctionnels, se compose de Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4 - la distance entre les deux devrait être de près de 30 m. Lameli A, B, C- viennent du sous-sol, 5 étages et le plancher stretch, Lamely D1, D2, D3, D4 - du sous-sol, 3 étages. Prix par m2 à partir de 2800 euros/m2 + TVA. Chauffage au gaz. Climatisation - système multisplit. Période de mise en œuvre 12.2024.

Infrastructure:

magasins

espaces verts

hébergement - restaurants, bars

équipements pour enfants

grand nombre de places de stationnement

Près du complexe sont:

école - 900 m

hôpital - 700 m

parc - 500 m

arrêt - 200 m

magasin-300 m

marché (1900 m)

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 103.2
Prix ​​par m², USD 3,349
Prix ​​de l'appartement, USD 362,283

Localisation sur la carte

Ville de Belgrade, Serbie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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