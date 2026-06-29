Complexe résidentiel Leksus

Quartier Novi Beograd. La zone d'élite de Bejan est située près de la ville, dans la prestigieuse base aérienne de Belgrade, à une minute de l'autoroute, à 7 km du centre-ville et à 10 minutes de l'aéroport Nikola Tesla. Complexe résidentiel et commercial sur la crache de Bezhanye d'une superficie de 65 000 m2. - 280 logements, 500 places de stationnement avec une estimation des niveaux souterrains, 5500 m2 de locaux à bureaux, appartements de 32-220 m2, 48 lieux multifonctionnels, se compose de Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4 - la distance entre les deux devrait être de près de 30 m. Lameli A, B, C- viennent du sous-sol, 5 étages et le plancher stretch, Lamely D1, D2, D3, D4 - du sous-sol, 3 étages. Prix par m2 à partir de 2800 euros/m2 + TVA. Chauffage au gaz. Climatisation - système multisplit. Période de mise en œuvre 12.2024.
Infrastructure:
magasins
espaces verts
hébergement - restaurants, bars
équipements pour enfants
grand nombre de places de stationnement
Près du complexe sont:
école - 900 m
hôpital - 700 m
parc - 500 m
arrêt - 200 m
magasin-300 m
marché (1900 m)