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Entrepôts à vendre en Zhukovsky, Russie

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Entrepôt 11 000 m² dans Joukovski, Russie
Entrepôt 11 000 m²
Joukovski, Russie
Surface 11 000 m²
Sol 1
Un complexe immobilier comprenant 20 objets immobiliers situés sur deux terrains adjacents e…
$8,49M
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