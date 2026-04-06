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Entrepôts à vendre en Zelenograd, Russie

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Entrepôt 78 100 m² dans Zelenograd, Russie
Entrepôt 78 100 m²
Zelenograd, Russie
Surface 78 100 m²
Sol 1
La superficie totale est de 13,4 hectares (7 parcelles). La superficie des bâtiments de la p…
$49,75M
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