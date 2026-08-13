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Entrepôts à vendre en Iekaterinbourg, Russie

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Entrepôt 4 500 m² dans Iekaterinbourg, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Iekaterinbourg, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Sverdlovsk, Berezovsky, ter Yekaterinb…
$51,660
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