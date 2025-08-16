Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Yantarny
  4. Commercial

Immobilier commercial en Yantarny, Russie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 757 m² dans Yantarny, Russie
Propriété commerciale 757 m²
Yantarny, Russie
Surface 757 m²
Locaux non résidentiels, 506,3 m2 Logement de 2 à 250,8 m2 Il est situé sur un terrain de 20…
$1,62M
Laisser une demande
Restaurant dans Yantarny, Russie
Restaurant
Yantarny, Russie
A vendre prêt à l'emploi - un café d'été entièrement équipé à Moscou. Amber Central Beach.Su…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller