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Entrepôts à vendre en Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie

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Entrepôt 4 130 m² dans Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Entrepôt 4 130 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Surface 4 130 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud moderne de la classe "A" est proposé à la location Superficie totale : 43…
$75,149
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Entrepôt 8 600 m² dans Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Entrepôt 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russie
Surface 8 600 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 8600 m2…
$156,484
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