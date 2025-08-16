Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Strelna
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Strelna, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Strelna, Russie
Appartement 1 chambre
Strelna, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 4/4
Vente sur cession des droits d'un spacieux appartement d'une pièce au format euro (cuisine-s…
$105,202
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller