  2. Russie
  3. Sovetsky District
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Sovetsky District, Russie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Pionerskiy, Russie
Maison 5 chambres
Pionerskiy, Russie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 253 m²
Nombre d'étages 2
Maison de rêve à 500 mètres de la mer dans la station Pioneersky. Il y a beaucoup de place p…
Prix ​​sur demande
Agence
Ненахова
Langues
Русский
