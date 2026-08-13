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Entrepôts à vendre en Sofrino, Russie

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Entrepôt 1 670 m² dans Sofrino, Russie
Entrepôt 1 670 m²
Sofrino, Russie
Surface 1 670 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt isolé est offert à la location. Région de Moscou, Pushkino, Sofrino, rue…
$12,954
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