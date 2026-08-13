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Chalets à vendre en District fédéral sibérien, Russie

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Kraï de Krasnoïarsk
86
87 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Irkoutsk, Russie
Chalet 3 chambres
Irkoutsk, Russie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
Je vendrai 3 maisons, 3 terrains, formés en un seul terrain de 35 acres, sans clôtures, dans…
$603,131
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Vendeur particulier
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Русский
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 350 m²
Belle vue sur la mer depuis les fenêtres panoramiques. La maison dans un village cottage mod…
$749,967
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 193 m²
An excellent house in the Lazarevsky district of Sochi is offered for purchase. House with a…
$250,374
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 107 m²
Le complexe premium MODERNVILLAS (Modern Villas) est situé dans le quartier Adler, dans la r…
$389,983
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 126 m²
I suggest you consider for the purchase of duplex. You can buy a completely home, 300 m. sq.…
$110,165
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 185 m²
KP "Atmosphere Village" - luxury suburban real estate for many generations of your family A…
$298,987
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 205 m²
A votre attention une grande offre - une maison capitale! Situé dans la ville. Surface de la…
$370,553
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 175 m²
Je vous propose un immeuble résidentiel jumelé. Nouveau, rénové, meubles, électroménagers, i…
$429,981
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 230 m²
High Tech Country Residence! Closed cottage village "Trio House" located in the village. Ea…
$400,598
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 167 m²
House in a cottage village for a friendly family. Construction is in its final stages. There…
$169,993
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 360 m²
$699,970
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 373 m²
Great offer! Three-storey house with an area of 373 sq.m on 6 acres of land. The large area …
$180,269
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 112 m²
House in the Cottage Village, located in a quiet and picturesque corner of Adlersky district…
$225,336
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 92 m²
The price is a gift! View house with stunning panoramas of the sea. Vidny Brook in Khosta i…
$199,991
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 457 m²
Town house in a closed cottage village! Security, landscaped territory. The house has design…
$1,27M
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 260 m²
Accueil pour les amoureux de la vie de campagne dans la ville. L'emplacement est excellent, …
$699,970
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 140 m²
Good offer for a country house within the Dagomys area. The house is in with. Sergey field o…
$260,389
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 198 m²
DARK CERTIFICATE! We share your ideas about a comfortable life and embody them both at the…
$360,538
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 200 m²
In a cozy green corner, near the Macestinsky Forest Park, one of 3 houses on adjacent sites …
$280,419
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 106 m²
En vente un gîte confortable dans un village fermé, avec vue sur la mer. Communications conn…
$179,992
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 138 m²
Rue Timiryazeva-Vysokogornaya.Maisons de classe CONFORT++Le montant de la convention est com…
$324,986
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 139 m²
$319,986
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 288 m²
Luxueuse maison de style chalet à Krasnaya Polyana. Entièrement rénové pour un séjour confor…
$1,80M
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 219 m²
Attention vente urgente du propriétaire à 8 km de la mer !Maison à étage avec piscine :•supe…
$274,988
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 81 m²
Cottage Village "MontevilleVillage" est un village de chalets fermé de classe affaires avec …
$139,994
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 183 m²
La maison dans le quartier central dans la rue. Haute montagne.L'emplacement est excellent p…
$329,986
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 116 m²
A vendre est un cottage confortable dans une communauté fermée, avec vue sur la mer. C'est t…
$189,992
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 112 m²
Lieu: SDT "Rodnichok", s. Upper Yurt, district Khostinsky, quartier de Sotchi, Krasnodar Ter…
$184,992
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 180 m²
I offer a high-tech cottage with panoramic views of the forest. Facade decoration made of ex…
$180,269
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Chalet dans Evenkiysky Rayon, Russie
Chalet
Evenkiysky Rayon, Russie
Surface 300 m²
Maison dans la communauté de chalets SayatVillage.Un village fermé de chalets avec vue.Situé…
$449,980
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Caractéristiques des propriétés en District fédéral sibérien, Russie

avec Vue sur la montagne
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