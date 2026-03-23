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Entrepôts à vendre en Chtcherbinka, Russie

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Entrepôt 2 600 m² dans Chtcherbinka, Russie
Entrepôt 2 600 m²
Chtcherbinka, Russie
Surface 2 600 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe B+. d Moscou, Shcherbinka, Simferopol, 12, 1 étage …
$38,027
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