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Entrepôts à vendre en Saint-Pétersbourg, Russie

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Entrepôt 2 470 m² dans Saint-Pétersbourg, Russie
Entrepôt 2 470 m²
Saint-Pétersbourg, Russie
Surface 2 470 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Superficie totale de 2300…
$40,466
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