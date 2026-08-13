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Entrepôts à vendre en Oktyabrskiy, Russie

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Entrepôt 1 594 m² dans Mihnevo, Russie
Entrepôt 1 594 m²
Mihnevo, Russie
Surface 1 594 m²
Sol -1
Deux ascenseurs dans la zone de l'entrepôt de stockage haut débit (1,5 tonnes) et la zone de…
$16,107
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