  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Odincovskij gorodskoj okrug
  4. Commercial

Immobilier commercial en Odincovskij gorodskoj okrug, Russie

entrepôts
10
10 propriétés total trouvé
Entrepôt 20 000 m² dans Malye Vazemy, Russie
Entrepôt 20 000 m²
Malye Vazemy, Russie
Surface 20 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe C. Région de Moscou, d Odintsovo, Petit village de …
$298,178

Entrepôt 7 288 m² dans Cascy, Russie
Entrepôt 7 288 m²
Cascy, Russie
Surface 7 288 m²
Sol 1
Superficie totale du complexe : 7 288 m2 7 entrepôts d'une superficie totale de 6026 m2 comp…
$5,11M

Entrepôt 7 288 m² dans Cascy, Russie
Entrepôt 7 288 m²
Cascy, Russie
Surface 7 288 m²
Sol 1
Superficie totale du complexe : 7 288 m2 7 entrepôts d'une superficie totale de 6026 m2 comp…
$69,850

Entrepôt 15 153 m² dans Malye Vazemy, Russie
Entrepôt 15 153 m²
Malye Vazemy, Russie
Surface 15 153 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe C. Région de Moscou, d Odintsovo, Petit village de …
$225,914

Entrepôt 8 208 m² dans Malye Vazemy, Russie
Entrepôt 8 208 m²
Malye Vazemy, Russie
Surface 8 208 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe C. Région de Moscou, d Odintsovo, Petit village de …
$122,372

Entrepôt 2 000 m² dans Odintsovo, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Odintsovo, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w12097 Un entrepôt de classe "B" est offert à la location. Lieu: Ré…
$38,337

Entrepôt 3 700 m² dans Koubinka, Russie
Entrepôt 3 700 m²
Koubinka, Russie
Surface 3 700 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w8406 Nous vous proposons à la vente un complexe immobilier de clas…
$3,45M

Entrepôt 1 500 m² dans Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11530 Un hangar non chauffé de 1500 m2 est proposé à la location. …
$13,418

Entrepôt 1 575 m² dans Bolshiye Vyazyomy, Russie
Entrepôt 1 575 m²
Bolshiye Vyazyomy, Russie
Surface 1 575 m²
Sol 1
Un complexe immobilier composé d'immeubles et de terrains pour le stockage est offert à la l…
$10,066

Entrepôt 11 400 m² dans Golitsyno, Russie
Entrepôt 11 400 m²
Golitsyno, Russie
Surface 11 400 m²
Sol 1
A vendre est offert un entrepôt chaud chauffé classe B+. Moscou région, d Odintsovo, g Golit…
$16,88M

