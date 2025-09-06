Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

Saint-Pétersbourg
6 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Saint-Pétersbourg, Russie
Studio 1 chambre
Saint-Pétersbourg, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 10 m²
Sol 4/4
Vente studio lumineux compact 10 m2 à distance de marche 5 minutes du métro.Pas de fardeaux,…
$28,193
Studio dans District fédéral du Nord-Ouest, Russie
Studio
District fédéral du Nord-Ouest, Russie
Surface 13 m²
Sol 1
A vendre une lumière confortable avec réparation design de 12,5 m2, studio-appartement avec …
$51,761
Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 7/13
$116,176
Studio 1 chambre dans Saint-Pétersbourg, Russie
Studio 1 chambre
Saint-Pétersbourg, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 12 m²
Sol 1/4
Vente studio-appartement avec réparation design 12 m2 avec meubles et appareils clés en main…
$28,193
Studio 1 chambre dans District fédéral du Nord-Ouest, Russie
Studio 1 chambre
District fédéral du Nord-Ouest, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 9 m²
Sol 1/4
A vendre une lumière confortable avec une réparation design de 9,4 m2 m, studio-appartement …
$35,834
Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 8/13
$118,877
