  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Oblast de Kaliningrad
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Oblast de Kaliningrad, Russie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 8/13
$113,605
