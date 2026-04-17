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Loyer mensuel de entrepôts en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

Kaliningrad
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7 propriétés total trouvé
Entrepôt 420 m² dans Kaliningrad, Russie
Entrepôt 420 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 420 m²
Entrepôt sur 2 niveaux, au 1er niveau : 280 mètres carrés, 2ème niveau : 140 mètres carrés. …
$1,571
par mois
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Entrepôt 400 m² dans Kaliningrad, Russie
Entrepôt 400 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 400 m²
Lieu: Région de Kaliningrad, Kaliningrad, Mkr-n Coastal, rue Zavodskaya, 13A, district de Mo…
$1,047
par mois
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Entrepôt 300 m² dans Kaliningrad, Russie
Entrepôt 300 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 300 m²
Entrepôt sur le territoire protégé dans la rue. Dzerjinsky. Excellentes routes d'accès. Syst…
$884
par mois
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Entrepôt 8 m² dans Kaliningrad, Russie
Entrepôt 8 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 8 m²
Je propose à louer une salle de stockage de 8 m2 au rez-de-chaussée dans la nouvelle maison …
$92
par mois
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Entrepôt 800 m² dans Kaliningrad, Russie
Entrepôt 800 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 800 m²
Entrepôt de 800 m2 dans le quartier de Moscou, repère Yemelyanova str., Energetikov str. Obj…
$3,273
par mois
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Entrepôt 2 000 m² dans Kaliningrad, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 2 000 m²
Lieu: Kaliningrad région., Kaliningrad, mkr-n Coastal, Factory rue., 13A, district Moscou Pr…
$5,237
par mois
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Entrepôt 3 000 m² dans District fédéral du Nord-Ouest, Russie
Entrepôt 3 000 m²
District fédéral du Nord-Ouest, Russie
Surface 3 000 m²
Région de Kaliningrad, Kaliningrad, Mkr-n Coastal, rue Zavodskaya, 13A, Moskovsky Quartier p…
$7,856
par mois
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