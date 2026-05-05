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Appartements avec terrasse à vendre en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

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Appartement dans Svetlogorsk, Russie
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Appartement
Svetlogorsk, Russie
Surface 53 m²
Nous offrons à votre attention un appartement dans le centre de Svetlogorsk avec une vue sur…
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Types de propriétés en District fédéral du Nord-Ouest

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en District fédéral du Nord-Ouest, Russie

avec Jardin
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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