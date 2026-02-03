Village de chalets Prilesnyj 20

Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!

Lieu:

Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad

16 km de la RAD

→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk

→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y a une boutique où vous pouvez acheter des produits essentiels. Le reste de l'infrastructure sociale est situé à Razmetelevo, où il y a des jardins d'enfants, des écoles, des chaînes de magasins, des bureaux de poste et des banques, ainsi que des points médicaux. 15 minutes du centre commercial "MEGA Dybenko" - ici vous pouvez acheter des produits en "Auchan" ou matériaux de construction en OBI



NATURE:

→ À distance de marche se trouve le parc forestier Nevsky, où vous pouvez organiser des promenades quotidiennes avec votre famille dans l'air frais ou des joggings le matin.

Lac Manushkino



Communications et infrastructures du village :

→ Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861)

Canalisation centrale d'eau et de gaz

→ Système de drainage ouvert avec renforcement des pentes et dispositif d'intersection des tuyaux pour le drainage de l'eau

→ Bassin d'incendie

→ Spacieux espace de loisirs avec allée à pied, pour enfants et terrain de sport

→ Zone piétonne pour animaux de compagnie

→ Un centre de quartier s'est ouvert dans le village !

2 points de contrôle avec sécurité 24 heures sur 24, surveillance vidéo

→ C clôture périmétrique



Conditions d'achat:

→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels

→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pendant 9 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de la transaction;

Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine

→ Avantages supplémentaires pour les acheteurs des régions



Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents

→ Le projet est mis en œuvre par FACT.

→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site

5 zones de développement à Saint-Pétersbourg et LO



Lieu 160. Numéro cadastrale 1: 47:07:1047005:8746