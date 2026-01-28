  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Negorod Toksovo

Village de chalets Negorod Toksovo

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$80,066
;
24
Laisser une demande
ID: 33216
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4225
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 28/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Leskolovskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi !


L'AUTOR'S BACK, qui est devenu une norme

Le projet a été parmi les meilleurs selon les prix "Village de l'année" et "Architecton", sa disposition a pu être vue dans les salles de la salle d'exposition centrale "Manège". Clinker brique, maçonnerie flamande, vitrage de corniche et vitraux à deux niveaux créent une écriture architecturale reconnaissable. Ce ne sont pas seulement des maisons - ce sont les œuvres de l'auteur, derrière lequel se trouve la reconnaissance de la communauté professionnelle et le goût de ceux qui savent choisir.

L'endroit où se trouve le regard

Negorod Toksovo est conçu selon les principes de l'architecture organique. Les lignes de rue lisses suivent le relief, créant un espace expressif - vif plutôt que tranché dans une règle. Les façades forment l'avant des rues, et les réseaux d'ingénierie sont cachés sous terre, de sorte que rien ne dérange le silence visuel et l'intégrité de l'environnement. Donc un endroit est né où l'œil repose et tout semble naturel. Ici, chaque élément est subordonné à une seule idée – l'architecture ne domine pas la nature, mais devient sa continuation.

Pour les enfants, les exacts. Pour toi, repos tranquille.

Ici, chaque promenade se transforme en aventure : sentiers forestiers, espaces de jeux et lieux de découverte. Pour les enfants - un environnement naturel de croissance, pour les parents - la confiance que le temps passe avec le bénéfice et la joie.

Territoire des routes lumineuses

20 minutes de la Ring Road et MEGA Parnasus sur l'autoroute Novopriozerskoe, à moins d'une heure des quartiers nord de la ville. A proximité de la station de Okhta Park, le complexe de Slope Nord, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. A Toksovo - magasins, restaurants, clubs de sports et d'enfants, écoles et jardins d'enfants.


Acheter est plus facile qu'il ne semble

100% paiement et hypothèque à partir de 6%
→ Installation sans intérêt du propriétaire
→ Une transaction rentable avec un rachat rapide de votre propriété
→ Avantages supplémentaires pour les acheteurs des régions

Garantie:

→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents
→ Le projet est mis en œuvre par FACT.
→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site

Appelez-moi, peut-être en ligne.
Article 89. Numéro cadastrale 1: 47:07:0154001:0439

Localisation sur la carte

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,915
Village de chalets Levada
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$36,707
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$156,851
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$40,391
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,774
Vous regardez
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$80,066
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Afficher tout Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$42,067
La dernière partie du village "Levada", à 30 km de la course au nord de la région de Leningrad Lieu:Quartier Vsevolozhsky, à 30 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par l'autoroute Novoprizerskoe ou par la route 41K-065 en direction du village de Lehtusi.→ L'infrastructu…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$104,892
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$29,289
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Realting.com
Aller