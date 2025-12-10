Village de chalets Vuoksaari

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de Leningrad
Si vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits pour la marche, l'inspiration et la solitude avec la nature sont un excellent ajout!
Ce qui rend Vooxaari spécial → La première ligne de la Vuoksa-Virta - avec accès direct à l'eau → L'environnement naturel - lacs, forêt dense, air frais - tout pour lequel nous aimons l'isthme carélien. → Terrains de 6 à 18 acres - pour construire une résidence de campagne ou une petite maison et briser la plantation est à vous. → Choisissez le repos pour l'âme : sapsurf, kayak, rafting, équitation → A distance de marche: supermarché, bureau de poste, OZON, ferme à truites → Accès au transport - à Saint-Pétersbourg seulement 95 km le long de la pittoresque route Novopriozersk Communications et infrastructures – routes asphaltées, électricité 15 kW, zone de loisirs paysagée et plage
Conditions d'achat: → Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels → Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pendant les six premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération; Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine
Wuoksaari n'est pas seulement la terre, c'est le fondement de la vie nouvelle. C'est facile de respirer ici. Je veux rester ici. Il ne reste plus qu'à choisir votre propre site – et nous allons tout montrer et tout dire. Contactez-nous et nous organiserons une présentation à un moment pratique pour vous. Section 51. Numéro cadastral 1: 47:03:0502002:530
Localisation sur la carte
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
