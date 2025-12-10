  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Romaskinskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Vuoksaari

Village de chalets Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,095
;
6
ID: 33058
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4986
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 10/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Romaskinskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

Русский Русский
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de Leningrad

Si vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits pour la marche, l'inspiration et la solitude avec la nature sont un excellent ajout!


Ce qui rend Vooxaari spécial
→ La première ligne de la Vuoksa-Virta - avec accès direct à l'eau
→ L'environnement naturel - lacs, forêt dense, air frais - tout pour lequel nous aimons l'isthme carélien.
→ Terrains de 6 à 18 acres - pour construire une résidence de campagne ou une petite maison et briser la plantation est à vous.
→ Choisissez le repos pour l'âme : sapsurf, kayak, rafting, équitation
→ A distance de marche: supermarché, bureau de poste, OZON, ferme à truites
→ Accès au transport - à Saint-Pétersbourg seulement 95 km le long de la pittoresque route Novopriozersk
Communications et infrastructures – routes asphaltées, électricité 15 kW, zone de loisirs paysagée et plage


Conditions d'achat:
→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels
→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pendant les six premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;
Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine


Wuoksaari n'est pas seulement la terre, c'est le fondement de la vie nouvelle. C'est facile de respirer ici. Je veux rester ici. Il ne reste plus qu'à choisir votre propre site – et nous allons tout montrer et tout dire. Contactez-nous et nous organiserons une présentation à un moment pratique pour vous. Section 51. Numéro cadastral 1: 47:03:0502002:530

Localisation sur la carte

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie

Complexes similaires
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$113,448
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$36,083
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$104,431
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$59,956
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$50,786
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,095
Autres complexes
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,528
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$35,122
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$35,180
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
